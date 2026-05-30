Durante le prove della parata del 2 giugno 2026 a Roma, alcuni cavalli sono scappati, causando quattro feriti. Tra i feriti ci sono tre militari dell’esercito e una poliziotta. Due delle persone coinvolte sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Nessun altro coinvolgimento è stato segnalato. Le autorità stanno indagando sulle cause della fuga degli animali.

ROMA – Cavalli in fuga alle prove della parata del 2 giugno 2026. Quattro feriti, due in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: sono tre militari dell’Esercito e una poliziotta. L’incidente nella notte nell’area delle Terme di Caracalla, a Roma, durante le prove della parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali, quando alcuni cavalli impiegati nelle esercitazioni si sono imbizzarriti seminando il panico tra militari, forze dell’ordine e automobilisti. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta. Secondo una prima ricostruzione, gli animali sarebbero stati spaventati da una serie di esplosioni provenienti da fuochi d’artificio scoppiati a circa 200 metri dai recinti e dai mezzi destinati al trasporto dei cavalli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Roma: cavalli in fuga alle prove del 2 giugno. Quattro i feriti: 3 militari dell’esercito e una poliziotta

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Cavalli in fuga dalle prove del 2 giugno: verifiche in corso sui fuochi sparati da un vigile urbano

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