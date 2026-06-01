Le indagini sulla fuga di 35 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno nelle Terme di Caracalla si allargano. Sono sotto esame i video delle telecamere e le responsabilità dei vigili presenti quella notte. La fuga è avvenuta venerdì, durante le prove generali. Le autorità stanno verificando eventuali negligenze e il ruolo degli agenti di sicurezza sul luogo. Non ci sono ancora dettagli sui motivi della fuga o sui provvedimenti adottati.

Proseguono le indagini sulla fuga dei 35 cavalli avvenuta venerdì notte durante le prove generali della parata del 2 Giugno nell’area delle Terme di Caracalla. Mentre i carabinieri e la Procura lavorano per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, emergono nuovi dettagli sul vigile urbano che ha ammesso di aver acceso la batteria di fuochi d’artificio che ha provocato il panico tra gli animali. L’uomo, 51 anni, sposato e padre di tre figli, presta servizio dal 2025 nella Polizia Locale di Roma Capitale ed è assegnato al Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT), il reparto motociclisti del Corpo. La sera dell’incidente non era impegnato in attività operative sulla strada, ma svolgeva mansioni logistiche legate al trasporto del materiale utilizzato dai reparti della Municipale impegnati nelle prove della sfilata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Fuga dei cavalli a Roma, si allargano le indagini: sotto esame video e responsabilità dei vigili presenti

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