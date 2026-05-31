Cavalli in fuga a Roma quattro feriti C’è una confessione | Non volevo Il comandante dei vigili | Non farò sconti a nessuno

Quattro persone sono rimaste ferite a Roma durante un episodio di fuga di cavalli. Dopo l’incidente, uno dei testimoni ha ammesso di non aver voluto coinvolgersi. Il comandante dei vigili ha dichiarato che non saranno fatte eccezioni e che si procederà con fermezza. La vicenda ha generato polemiche e critiche sulla gestione dell’evento, che ha causato danni all’immagine del Corpo e dei suoi agenti. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla fuga e alle conseguenze dell’incidente.

«È stata una vicenda gravissima, che ha danneggiato l’immagine del Corpo e dei suoi agenti». Con queste parole, rilasciate al Corriere della Sera, il comandante generale dei vigili urbani di Roma, Mario De Sclavis, ha commentato la fuga dei cavalli avvenuta durante le prove della parata del 2 giugno. Episodio che ha provocato il ferimento di quattro persone, due delle quali in modo grave, e di circa quindici animali. Secondo quanto ricostruito da la Repubblica, un funzionario sessantenne del Gpit della polizia locale avrebbe consegnato due batterie di fuochi d’artificio a un collega più giovane, in servizio da circa un anno. I fuochi sarebbero stati accesi da viale Guido Baccelli, sopra l’area delle Terme di Caracalla. 🔗 Leggi su Open.online

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Prima i fuochi dartificio poi la fuga dei cavalli per . 4 feriti, due gravi

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