Un cavallo della parata in fuga ha causato lesioni a una lanciera durante l’evento a Roma. La donna, originaria di Catanzaro, ha raccontato di essere caduta a terra, schiacciata dal peso del suo cavallo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause della fuga e le circostanze dell’incidente. Testimoni hanno confermato di aver visto i cavalli scappare improvvisamente, creando scompiglio tra i partecipanti e il pubblico. Nessun altro ferito è stato segnalato.

“Mi sono ritrovata a terra, schiacciata dal peso del mio cavallo”. Sono le parole della lanciera di Catanzaro rimasta ferita. Nel frattempo la Procura di Roma indaga sull’evento, al vaglio degli inquirenti la posizione di chi avrebbe acceso di fuochi d’artificio Sono iniziate le indagini della Procura sull’evento dei cavalli della parata in fuga tra le strade di Roma. Si tratta di un evento surreale: i cavalli sfrecciavano tra semafori, motorini e scooter. Una corsa al buio a causa degli abbaglianti che li accecavano. Seguiti da luci blu, i cavalli hanno arrestato la loro corsa verso l’obelisco di Marconi, nel cuore del quartiere Eur. La fuga sarebbe iniziata a causa di alcune esplosioni nel cielo delle Terme di Caracalla, prima che iniziassero le prove della parata del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, cavalli della parata in fuga: le indagini e le testimonianze

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Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno: panico per strada

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