Inseguimento nella notte a Verona | arrestato un uomo dopo fuga dalla polizia ad alta velocità

Nella notte a Verona, un inseguimento tra un veicolo e la polizia si è concluso con l’arresto di un uomo di 38 anni. Il conducente, di origini marocchine, ha tentato di scappare a velocità elevata, facendo perdere temporaneamente le tracce delle forze dell’ordine. L’operazione si è conclusa con il fermo dell’uomo in una zona periferica della città, dove è stato accompagnato in caserma.

Un inseguimento notturno per le strade di Verona si è concluso con l’arresto di un uomo di 38 anni, originario del Marocco, accusato di «fuga pericolosa». L’episodio, secondo quanto riferito dalla questura scaligera, è avvenuto tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, al termine di un intervento della.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Fuga folle a Corciano: inseguimento ad alta velocità e arrestoUn uomo di 30 anni, di nazionalità albanese e già noto alle autorità per precedenti penali, è stato fermato a Corciano dopo una fuga rocambolesca che... Leggi anche: Carabinieri: 3 arresti dopo inseguimento ad alta velocità Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arresto; Inseguimento nella notte a Pescara, arrestato dopo lo speronamento dell’auto dei carabinieri; Non si ferma all'alt, folle inseguimento nella notte. Poi la Golf esce di strada e si ribalta: grave un giovane di 25 anni a Vallefoglia; Inseguimento a folle velocità per le vie di Bari: auto si schianta su vetture in sosta a Poggiofranco. Folle inseguimento nella notte per mezza città: preso 38enneFuga e inseguimento a tutta velocità nella notte per mezza Verona: raggiunto e arrestato 38enne senza patente. veronaoggi.it Inseguimento choc a Civitanova, si getta in mare per sfuggire alla poliziaInseguimento ad alta tensione, la notte scorsa, nelle zone costiere del Maceratese. La vicenda si è conclusa con l'arresto di un giovane di 24 anni, di nazionalità egiziana che, per sfuggire alla poli ... ansa.it Fugge all’alt della polizia, arrestato dopo un inseguimento a folle velocità, il video: - facebook.com facebook