Notizia in breve

Negli anni Novanta, il derby tra le due squadre durava circa dodici mesi. Recentemente, si è visto un cambiamento con un giocatore che ha indossato una maglia con i colori dell’altra squadra, rappresentando un volo simbolico tra le due tifoserie. La rivalità tra le due formazioni ha caratterizzato un lungo periodo, ma ora si registra una svolta con episodi che evidenziano contatti più frequenti e meno antagonismo.