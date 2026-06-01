Fucka L’Airone in volo con i colori dell’Aquila
Negli anni Novanta, il derby tra le due squadre durava circa dodici mesi. Recentemente, si è visto un cambiamento con un giocatore che ha indossato una maglia con i colori dell’altra squadra, rappresentando un volo simbolico tra le due tifoserie. La rivalità tra le due formazioni ha caratterizzato un lungo periodo, ma ora si registra una svolta con episodi che evidenziano contatti più frequenti e meno antagonismo.
C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano – seconda metà degli anni Novanta –, durante il quale il derby durava almeno dodici mesi. O, se preferite, 365 giorni. Com’è stato possibile? Semplice: una volta terminato il campionato, il duello tra Fortitudo e Virtus si trasferiva in ‘via degli Affari’. Obiettivi di mercato comuni perché nella seconda metà degli anni Novanta, Basket City tocca l’apice. Il derby non decide più solo la supremazia cittadina. Il derby vale un pezzo di stoffa tricolore. Di più: il successo nella stracittadina garantisce l’ingresso alla finale dell’Europa che conta. L’epopea aurea della Città dei Canestri. Estate 1997: la Virtus s’è fermata in semifinale contro la Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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