Cesenatico trionfa | 1.500 atleti e il debutto storico dell’Airone

A Cesenatico si è svolta l’undicesima edizione dell’Acrobatic International Championship Fisac, che ha portato nel villaggio locale oltre 1.500 atleti provenienti da 12 paesi diversi. Quarantaquattro club hanno partecipato all’evento durante il fine settimana pasquale, segnando anche il debutto storico dell’Airone in questa competizione. La manifestazione ha coinvolto diverse discipline e ha attirato pubblico e partecipanti da varie parti d’Europa.

Oltre 1.500 presenze hanno animato il Villaggio Accademia di Cesenatico durante l’undicesima edizione dell’Acrobatic International Championship Fisac, un evento che ha la partecipazione di 34 club provenienti da 12 nazioni diverse nel corso del weekend pasquale. La competizione internazionale ha trasformato la zona della spiaggia di Ponente in un palcoscenico globale per la ginnastica acrobatica, consolidando il prestigio della città romagnola nel sportivo europeo. Le strutture sportive che hanno ospitato le gare sono state coordinate da Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella, gestori del complesso composto da quattro palestre. Durante i giorni della manifestazione, gli atleti hanno mostrato livelli tecnici elevatissimi, con esibizioni che hanno coinvolto categorie singole e formazioni miste di varie fasce d’età. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesenatico trionfa: 1.500 atleti e il debutto storico dell’Airone Lunedì scatta il tabellone principale del Challenger Atp di Cesenatico: debutto per Caniato e FortiLunedì scatta infatti il tabellone principale del torneo, il primo appuntamento del 2026 nel nostro Paese del circuito Challenger Entra subito nel... 500 atlete a Cesenatico: via all’Accademia CupOggi, venerdì 13 marzo 2026, a Cesenatico prende il via l’Accademia Cup, un torneo internazionale di ginnastica artistica che riunisce oltre 500...