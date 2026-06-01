Frosinone la presentazione del numero 42 di Latium

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La biblioteca “Norberto Turriziani” di Frosinone ospiterà, giovedì 4 giugno a partire dalle17.30, la presentazione del numero 42 di Latium, rivista di studi storici edita dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale di Anagni che promuove e aggrega la ricerca sulla storia, l'arte e il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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