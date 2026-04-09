Presentazione a Napoli del nuovo numero della rivista La Biennale di Venezia | Alfabeti Alphabets

Lunedì 13 aprile alle ore 19 si terrà a Napoli la presentazione del nuovo numero della rivista della Biennale di Venezia, intitolato “Alfabeti Alphabets”. Il volume, il primo del 2026, si concentra sul tema della parola e sarà introdotto in un evento pubblico. La rivista approfondisce aspetti legati al linguaggio e alla comunicazione attraverso contributi di vari autori. La presentazione si svolgerà in una sede cittadina dedicata all’arte e alla cultura.

La Biennale di Venezia annuncia la presentazione del numero 12026 della propria Rivista dal titolo “Alfabeti Alphabets”, dedicato al tema della parola, che si terrà lunedì 13 aprile alle ore 19.00 presso il Teatro Mercadante di Napoli (ingresso libero). Roberto Andò, Direttore artistico del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Alatri, tutto pronto per la presentazione della rivista “Cantiere Mediterraneo"La rivista Cantiere Mediterraneo nasce dall’esigenza di coprire un vuoto nella cultura italiana: la mancanza di una “cultura mediterranea” adeguata... Chi è Tamara Gregoretti rappresentate del MiC accusata per la presenza della Russia alla Biennale di VeneziaAlessandro Giuli punta il dito contro Tamara Gregoretti per il caso Russia alla Biennale di Venezia e chiede le sue dimissioni. Temi più discussi: Manfredi-Lieto: verso la riapertura del Cimitero delle Fontanelle: domani la presentazione a Palazzo San Giacomo; A Napoli la presentazione del libro di Marco D'Eramo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Archivio Storico | Il nuovo numero della rivista La Biennale di Venezia: Alfabeti / Alphabets; Presentata la 13esima edizione della Walk of Life di Napoli. Arriva a Napoli la prima presentazione del libro Eva in ViolaUn viaggio tra i confini del tempo e le profondità dell’anima, arriva in libreria Eva in Viola di Beatrice Cecaro e Paola Proietti, pubblicato ... napolivillage.com Lamezia, presentazione del nuovo libro di Chiara Gily Baciami al Caffè Napoli l'11 aprileLamezia Terme - Un appuntamento imperdibile per gli amanti della narrativa contemporanea: sabato 11 aprile alle ore 18:00, presso la Libreria Ubik, si terrà la presentazione del nuovo libro di Chiara ... lametino.it Chi è #Alajbegovic: il grande talento bosniaco nel mirino del #Napoli x.com #Napoli- L' avvocato dei genitori del piccolo Domenico: " Il Monaldi ha aperto la possibilità di un risarcimento" #Ospedale #Monaldi #Domenico #Risarcimento #Avvocato #NanoTV - facebook.com facebook