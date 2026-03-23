Notizie di Storia la presentazione del numero 54 all’Auditorium Ducci

Arezzo, 23 marzo 2026 – Viene presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino il numero 54 di “Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società storica aretina, diretto da Luca Berti. L’appuntamento è in calendario martedì 24 marzo, alle 17,30. La rivista, stampata con il contributo di Banca Tema e di Chimet, in formato rotocalco, con 48 pagine ricche di illustrazioni e dense di contenuti, offre un aggiornamento sugli studi e sugli eventi riguardanti la cultura e soprattutto la storia del territorio aretino. A fornire una sintesi di quanto pubblicato saranno gli stessi autori degli articoli pubblicati nella rivista. Il nuovo numero... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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