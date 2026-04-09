Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Ferentino hanno notificato a un 41enne un divieto di avvicinamento con il ricorso di un braccialetto elettronico. La misura è stata disposta a seguito di atti persecutori e stalking ai danni di una persona. La squadra dell’Arma ha eseguito l’ordine emesso dall’autorità giudiziaria, che vieta all’uomo di avvicinarsi a meno di un certo raggio dalla vittima.

FERENTINO – Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno dato esecuzione a una misura cautelare che impone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la contestuale applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza (c.d. braccialetto elettronico). Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Frosinone nei confronti di un uomo di 41 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine. La misura restrittiva scaturisce dalle indagini tempestivamente avviate dall’Arma a seguito della querela presentata da una donna di 33 anni. Nei primi giorni del mese di marzo, la vittima si era rivolta con disperazione ai militari per chiedere aiuto, trovandosi in uno stato di forte ansia e fondato timore per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ferentino. Atti persecutori e stalking: i Carabinieri notificano un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a carico di un 41enne

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