Frasi shock contro Elly Schlein Debora Piazza di dimette | il Partito popolare del Nord entra nelle istituzioni

Debora Piazza, ex dirigente della Lega e consigliera comunale, si è dimessa dal partito. La decisione è stata comunicata in seguito a frasi considerate offensive contro Elly Schlein. Nel frattempo, il Partito popolare del Nord ha ottenuto rappresentanza nelle istituzioni. La sua uscita dal ruolo pubblico segue le dichiarazioni critiche fatte recentemente. La notizia riguarda la regione di Lecco e risale al primo giugno 2026.

Barzanò (Lecco), 1 giugno 2026 – Non è più dirigente della Lega e adesso non è più nemmeno consigliera comunale. Dopo aver auspicato sui social che qualcuno investisse la segretaria dem Elly Schlein in tour elettorale a Lecco, come pochi giorni prima aveva fatto Salim El Koudricon una decina di passanti in centro a Modena, Debora Piazza si è dimessa anche anche dal ruolo di consigliera comunale di Barzanò. I vertici del partito l'avevano già obbligata a lasciare tutti gli incarichi che aveva a livello locale e regionale: oltre che che segretaria della Lega a Barzanò, Debora Piazza era infatti anche responsabile lombarda del Dipartimento Animali della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Lecco, Debora Piazza della Lega evoca la strage di Modena contro Schlein: esplode la bufera politica

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