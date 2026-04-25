Alberto Galli entra in campo con il Partito Popolare del Nord | La Lega si è venduta a Roma tradendo il Nord

Alberto Galli ha annunciato la sua candidatura nelle liste del Partito Popolare del Nord, sostenendo la candidata sindaco Francesca Losi. Durante la presentazione, ha criticato la Lega Nord, accusandola di aver abbandonato le istanze del territorio e di essersi piegata alle decisioni di Roma. La sua discesa in campo rappresenta una novità nel panorama politico locale, attirando l’attenzione con le sue parole dirette.

La discesa in campo di Alberto Galli è la novità del panorama politico lecchese. Candidato nelle liste del Partito Popolare del Nord a sostegno di Francesca Losi sindaco, Galli non usa mezzi termini: un attacco netto alla "deriva centralista" di via Bellerio e un endorsement convinto alla.🔗 Leggi su Leccotoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Elezioni Lecco 2026, si candida Francesca Losi: il Partito Popolare del Nord è in corsaLa consigliera comunale di Pontida e vice segretario federale del partito fondato da Castelli annuncia la candidatura. Il secondo treno Alstom entra in servizio sulla Roma nordDopo il completamento della fase di pre?esercizio, da venerdì 10 aprile rientra in servizio sulla tratta urbana della ferrovia Roma–Viterbo il...