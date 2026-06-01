In Francia, durante le proteste sull’immigrazione si sono registrati un morto e circa 800 arresti. Le autorità hanno riferito che i manifestanti violenti, definiti “casseur”, non sono collegati ai partecipanti pacifici alle manifestazioni. I disordini sono avvenuti in diverse città, con scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. La situazione si è sviluppata in un contesto di tensione legato a questioni migratorie e sicurezza pubblica.

«I casseur non hanno nulla a che fare con noi, li vediamo anche il 31 dicembre o il 14 luglio». Così i dirigenti del Paris Saint-Germain avevano messo le mani avanti prima della finale di Champions, declinando ogni responsabilità per eventuali violenze: tornate puntuali, a Parigi, nella notte tra sabato e domenica dopo la vittoria sull'Arsenal. Un bilancio di 780 arresti e 457 fermi nella capitale; 219 feriti in tutta la Francia, tra cui una agente di polizia in gravi condizioni e un tifoso in prognosi riservata, e un motociclista morto dopo essersi schiantato sui blocchi di cemento della Périphérique vicini allo stadio Parco dei Principi.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia, un morto e 800 arresti. Ed è scontro sull'immigrazione

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Inside the Deadliest Prisons on Earth - Shocking Real Footage

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