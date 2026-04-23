Il governo britannico ha raggiunto un nuovo accordo con la Francia riguardo alla gestione dell’immigrazione. Secondo quanto annunciato, il Regno Unito verserà centinaia di milioni di euro alla Francia per finanziare operazioni volte a contenere i flussi di migranti. L’intesa riguarda specificamente interventi di pattugliamento e sorveglianza lungo le aree di confine. La collaborazione tra i due paesi si inserisce in una strategia comune per affrontare il fenomeno migratorio.

Francia e Regno Unito hanno presentato un nuovo accordo per il controllo dell’immigrazione attraverso il Canale della Manica. Il governo britannico ha accettato di pagare 662 milioni di sterline (circa 765 milioni di euro) alla Francia affinché le autorità francesi impediscano alle persone migranti di attraversare il Canale. L’accordo durerà tre anni e ci si aspetta che venga firmato giovedì dalla ministra dell’Interno Shabana Mahmood per poi entrare in vigore la prossima estate. Prevede la mobilitazione di circa 1.100 agenti di polizia, militari ed esperti di intelligence per individuare gruppi di scafisti e persone richiedenti asilo. Prevede inoltre finanziamenti per una squadra antisommossa da 50 agenti che dovrebbero intervenire per bloccare le persone che cercano di salire su piccole imbarcazioni in direzione del Regno Unito.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un nuovo accordo tra Francia e Regno Unito sull’immigrazione

The UK government is preparing to implement sweeping reforms to its immigration & asylum system

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