Trilaterale in Irpinia sull’immigrazione | il vertice segreto di Piantedosi con Francia e Germania

Durante il fine settimana, il ministro dell’Interno ha convocato un incontro riservato con i suoi omologhi di Francia e Germania in una località dell’Irpinia. La riunione ha riguardato questioni legate all’immigrazione e alla sicurezza, e si è svolta senza la presenza di rappresentanti di altri Paesi o di fonti ufficiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui contenuti trattati durante l’incontro.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riunito nel fine settimana a Mirabella Eclano, in Irpinia, i colleghi di Francia e Germania per un vertice su immigrazione e sicurezza.Incontri tra ieri e oggi, dentro Villa Orsini.Porte chiuse ai giornalisti, nessuna conferenza finale.Fuori, resta il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Sicurezza, migranti e rimpatri: in Irpinia il trilaterale con Germania e FranciaIl cuore della diplomazia europea in materia di sicurezza torna a battere in Irpinia. Leggi anche: Il prossimo vertice sull’Ucraina negli Emirati non sarà un trilaterale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trilaterale sulla sicurezza, Piantedosi si blinda nella sua Irpinia. Ministro ancora inavvicinabile; Mirabella invece di Monaco di Baviera: il trilaterale in Irpinia voluto dalla Germania; Sicurezza, migranti e rimpatri: in Irpinia il trilaterale con Germania e Francia; Vertice Italia-Francia-Germania a Mirabella Eclano: sicurezza e immigrazione al centro del confronto. Trilaterale sulla sicurezza, Piantedosi si blinda nella sua Irpinia. Ministro ancora inavvicinabileLa fuga a Mirabella Eclano dove nel weekend ha organizzato un vertice con i colleghi francese e tedesco. Zona off limits per i giornalisti dopo il caso ... repubblica.it VIDEO/ Mirabella blindata per il vertice trilaterale dei ministri dell’Interno di Italia, Francia e GermaniaMirabella Eclano blindata per il vertice trilaterale dei ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania. Dopo il G7, l’Irpinia torna al centro della diplomazia internazionale con la visita del mi ... irpinianews.it Mirabella, termina il trilaterale con il Ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno della Francia e il collega della Germania a Villa Orsini e poi a villa Orsini mood Piantedosi, Alexander Dobrindt e Marie-Pierre Vedrenne hanno discusso i temi della sicurezza e d - facebook.com facebook Trilaterale ministri Interno Italia-Francia-Germania, 'voce unica in Ue'. Vertice a Mirabella Eclano tra Piantedosi e omologhi. Sul tavolo anche tema migranti #ANSA x.com