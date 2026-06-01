Francia rubata banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz

Notizia in breve

Un agente di sorveglianza ha scoperto sabato 30 maggio che una banana di Cattelan era stata rubata dal museo Pompidou a Metz. La rapina è avvenuta nel pomeriggio, ma ancora non ci sono dettagli su come sia stato compiuto il furto o se siano stati trovati segni di effrazione. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La banana, parte di un’esposizione, non è stata recuperata.