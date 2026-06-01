Francia rubata banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz
Un agente di sorveglianza ha scoperto sabato 30 maggio che una banana di Cattelan era stata rubata dal museo Pompidou a Metz. La rapina è avvenuta nel pomeriggio, ma ancora non ci sono dettagli su come sia stato compiuto il furto o se siano stati trovati segni di effrazione. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La banana, parte di un’esposizione, non è stata recuperata.
Il centro Pompidou di Metz, nell’est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell’emblematica opera “Comedian”, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto, avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 maggio, si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, “il valore dell’opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione” al pubblico. Per questo, in un comunicato, il museo “condanna il furto, che danneggia il rispetto dovuto alle opere esposte”. Creata nel 2019, “Comedian” è stata bersaglio di un altro gesto simile lo scorso luglio, quando un visitatore mangiò la banana, e poi rivendicò il gesto sui social. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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La banana di Maurizio Cattelan è stata rubata dal Centre Pompidou-Metz in Francia e il museo ha denunciato il furto. L’opera Comedian, già protagonista di episodi simili, è stata subito ripristinata con un nuovo frutto. #BananaCattelan x.com
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