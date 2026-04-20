Infortunio Vitinha ansia Psg in vista del Bayern Monaco | le condizioni del portoghese e quell’allarme di Luis Enrique che preoccupa

Il centrocampista portoghese ha subito un infortunio e le sue condizioni stanno destando preoccupazione tra i membri del club, soprattutto in vista della partita contro il Bayern Monaco. Il tecnico ha espresso alcune riserve sulla sua disponibilità, generando ulteriori timori tra i tifosi e lo staff. La squadra si prepara alla sfida europea con alcune incognite legate alla formazione e alla salute dei giocatori chiave.

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