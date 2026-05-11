Infortunio Thuram | l’attaccante dell’Inter è a rischio per la finale di Coppa Italia con la Lazio Le sue condizioni dopo l’allenamento
L’attaccante dell’Inter ha subito un infortunio durante l’allenamento odierno, generando preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico. Le sue condizioni sono sotto osservazione, ma ancora non sono state fornite dettagli ufficiali sulle eventuali conseguenze e sulla sua possibile presenza nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. La notizia ha già creato tensione tra le fila nerazzurre, con i dirigenti che monitorano attentamente la situazione prima di definire le scelte per l’ultimo match stagionale.
Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia. Ha meno attributi di chi lotta per salvarsi!» Roma Lazio, l’assessore Onorato rivela: «Si giochi lunedì alle 21. Non bisogna aver paura dei possibili incidenti tra tifosi!» Milan in crisi, un’altra stagione di frizioni: da Furlani a Tare e Allegri, ora rischiano tutti. Chi lascerà i rossoneri al termine del campionato Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga: perché puntare o no su di lui.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Brutte notizie per Spalletti Khephren Thuram e Kenan Yildiz hanno svolto ancora lavoro differenziato rispetto ai compagni. Entrambi sono in dubbio per la sfida di domenica contro il Bologna! #Juventus #JMania #Infortunio #Thuram #Yildiz facebook
Mi avevano assicurato che solo il Napoli giocava con infortuni Datemi tutta la stagione con Thuram-Lautaro e Dimarco-Dumfries e vinciamo lo scudetto a marzo. Lautaro è letteralmente l'attaccante più forte in Europa. Punto. x.com
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