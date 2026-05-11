Infortunio Thuram | l’attaccante dell’Inter è a rischio per la finale di Coppa Italia con la Lazio Le sue condizioni dopo l’allenamento

L’attaccante dell’Inter ha subito un infortunio durante l’allenamento odierno, generando preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico. Le sue condizioni sono sotto osservazione, ma ancora non sono state fornite dettagli ufficiali sulle eventuali conseguenze e sulla sua possibile presenza nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. La notizia ha già creato tensione tra le fila nerazzurre, con i dirigenti che monitorano attentamente la situazione prima di definire le scelte per l’ultimo match stagionale.

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