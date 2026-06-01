Durante il fine settimana in Francia, circa 890 persone sono state arrestate dopo i disordini seguiti alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Tra le persone fermate, 180 agenti di polizia sono rimasti feriti. Le proteste si sono concentrate principalmente in alcune città, con auto incendiate e negozi danneggiati. La repressione delle autorità è stata massiccia, con numerosi interventi delle forze dell’ordine. Le autorità hanno annunciato ulteriori controlli nelle prossime ore.

Sono quasi 900 le persone arrestate in Francia durante le rivolte scoppiate nel fine settimana successivo alla vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. A renderlo noto è stato il ministro dell’Interno francese, Laurent Nunez, intervenuto all’emittente France Inter. Il bilancio degli scontri «Abbiamo effettuato oltre 890 arresti. In totale, si tratta del 45% in più rispetto all’anno scorso», ha dichiarato il ministro, tracciando un primo bilancio delle operazioni condotte dalle forze dell’ordine durante e dopo i festeggiamenti. Secondo quanto riferito da Nunez, gli episodi di violenza hanno richiesto un massiccio intervento delle autorità in diverse aree del Paese, con numerosi disordini registrati nelle ore successive ai festeggiamenti per il successo europeo del club parigino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Francia, 890 arresti dopo i festeggiamenti del Psg: feriti 180 agenti

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