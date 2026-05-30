Dopo la vittoria del PSG, sono scoppiati scontri e stati di fermo in diverse città francesi. Decine di migliaia di persone si sono radunate, causando incendi e danneggiamenti a veicoli e proprietà pubbliche. Le forze dell’ordine sono intervenute per dispersare i gruppi e assicurare i responsabili. La situazione si è sviluppata principalmente a Parigi, ma anche in altre aree del paese, con manifestazioni di protesta e tensioni diffuse.

A Parigi e in altre città della Francia sono in corso disordini e scontri tra agenti delle forze dell’ordine e persone che partecipavano ai festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain, che ha battuto l’Arsenal ai rigori. A Parigi la polizia ha fatto oltre 2mila controlli e 130 arresti. Le Figaro scrive che almeno due persone sono state ferite: una con un coltello vicino a Place de la République, e un’altra ha avuto un arresto cardiocircolatorio, è caduta nella Senna ed è stata soccorsa. Più di 20mila persone si sono radunate sugli Champs-Elysées, una delle strade più note ed estese della città, che vanno da piazza della Concordia all’Arco di trionfo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci sono scontri e arresti in Francia dopo la vittoria del PSG

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