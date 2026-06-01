Rhea Ripley, nata ad Adelaide, in Australia, ha origini italiane attraverso la madre. I nonni della wrestler sono emigrati dall’Italia all’Australia, dove successivamente è nata sua madre. Durante un evento recente in Italia, Ripley ha reso omaggio alle sue radici italiane.

Rhea Ripley è nata ad Adelaide, in Australia ma ha origini italiane, almeno da parte di madre. I suoi nonni -infatti- sono emigrati dall’Italia all’Australia, dove è poi nata sua madre Anna. La campionessa WWE ha voluto omaggiare i suoi antenati con un polsino durante Clash in Italy dove si poteva leggere, semplicemente: Nonno, Nonna. Rhea, dopo la vittoria contro Jade Cargill che le ha permesso di mantenere il titolo di WWE Undisputed Champion, ha rimarcato l’omaggio per i nonni con un post su X in cui ha pubblicato la sua mano che regge la cintura WWE e dove si vede chiaramente il polsino. Inoltre la didascalia del post recita: “Nonno & Nonna, questo è per voi” e tre cuori che riproducono il tricolore italiano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Rhea Ripley omaggia le sue origini italiane a Clash in Italy

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Rhea Ripley evens the odds against Fatal Influence: SmackDown highlights, May 1, 2026

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