Durante l’evento Clash in Italy, Rhea Ripley ha indossato un abbigliamento che richiamava le sue origini italiane. La wrestler, nata ad Adelaide, in Australia, ha dichiarato di avere radici italiane tramite sua madre, i cui genitori sono emigrati dall’Italia. Ripley ha mostrato un gesto simbolico per celebrare le sue origini durante l’incontro, attirando l’attenzione dei presenti.

Rhea Ripley è nata ad Adelaide, in Australia ma ha origini italiane, almeno da parte di madre. I suoi nonni -infatti- sono emigrati dall’Italia all’Australia, dove è poi nata sua madre Anna. La campionessa WWE ha voluto omaggiare i suoi antenati con un polsino durante Clash in Italy dove si poteva leggere, semplicemente: Nonno, Nonna. Rhea, dopo la vittoria contro Jade Cargill che le ha permesso di mantenere il titolo di WWE Undisputed Champion, ha rimarcato l’omaggio per i nonni con un post su X in cui ha pubblicato la sua mano che regge la cintura WWE e dove si vede chiaramente il polsino. Inoltre la didascalia del post recita: “Nonno & Nonna, questo è per voi” e tre cuori che riproducono il tricolore italiano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Rhea Ripley eomaggia le sue origini italiane a Clash in Italy

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Rhea Ripley evens the odds against Fatal Influence: SmackDown highlights, May 1, 2026

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