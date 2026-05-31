Rhea Ripley ha vinto il match contro Jade Cargill, con l’aiuto di Charlotte Flair. La vittoria è stata netta e il pubblico ha applaudito Ripley, mentre Cargill è stata fischiata all’ingresso. Il match si è svolto davanti a un pubblico tutto a favore di Ripley, che ha dominato durante l’incontro. Cargill ha ricevuto reazioni negative fin dall’inizio della serata.

Match dove il pubblico non è diviso: la folla è completamente dalla parte della Ripley, mentre Cargill viene fischiata già fuori dall’arena. L’incontro inizia in modo relativamente equilibrato, con nessuna delle due donne che riesce a ottenere un netto vantaggio fino a quando non escono dal ring, e Cargill prende il controllo dello scontro. Cargill riporta l’incontro sul ring e mantiene il controllo. Dopo alcuni minuti, Ripley è riuscita a riprendere il controllo dopo che Cargill è finita contro il paletto. Rhea ha sferrato un missile dropkick dalla terza corda, ottenendo però solo un conteggio di due. Sia Cargill che Ripley hanno tentato le loro finisher in più occasioni, ma ne sono uscite sempre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Clash in Italy: Rhea Ripley in un match mozzafiato batte Jade Cargill anche con l’aiuto di Charlotte Flair

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WWE Clash in Italy 31 May 2026 full Match CRHEA RIPLEY VS JADE CARGIL Highlights! WWE Clash in Italy

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