Fossone ha celebrato i 90 anni del commerciante Luigi Venturini nei giorni scorsi. La frazione ha organizzato una festa per ricordare l’evento e mostrare vicinanza al festeggiato. La cerimonia ha coinvolto amici, parenti e clienti, con momenti di condivisione e ricordi. La ricorrenza è stata un’occasione per riconoscere il ruolo di Venturini nel quartiere e il suo contributo nel tempo.

Nei giorni scorsi, la frazione di Fossone si è stretta in un grande abbraccio attorno a Luigi Venturini, che ha spento 90 candeline. A Fossone Luigi lo conoscono tutti. Per decenni è stato il volto, l’anima e il titolare del negozio di alimentari del quartiere. Un legame con il territorio che dura da oltre un secolo e che continua ancora oggi grazie alle figlie Isa e Cosetta, che gestiscono l’attività con la stessa dedizione del padre, mentre il figlio Fiore ha intrapreso una diversa carriera. L’alimentari della famiglia Venturini rappresenta un presidio sociale e un punto di riferimento insostituibile. Oggi come allora, Isa e Cosetta portano avanti il lavoro con spirito instancabile: il negozio resta aperto dalle 7,30 alle 20, offrendo un servizio di prossimità fondamentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fossone in festa per i 90 anni del commerciante Venturini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Batman: Knightfall porta al cinema, nel 2026, il fumetto più anni '90 degli anni '90Nel 2026 arriverà al cinema un nuovo film basato sul celebre fumetto degli anni ’90, Batman: Knightfall.

Invasione di magliette gialle, oltre 300 studenti al Diego Fabbri per i 90 anni di Avis: festa finale del progetto dedicato alle scuoleOltre 300 studenti si sono riuniti al teatro Diego Fabbri per celebrare i 90 anni di Avis, partecipando a una festa finale del progetto scolastico.

Si parla di: Fossone in festa per i 90 anni del commerciante Venturini; Bocce Assegnati i Memorial Pasquinucci e Micheli. Trionfano le coppie di Fossone e Litorale. I prossimi impegni.

Fossone in festa per i 90 anni del commerciante VenturiniNei giorni scorsi, la frazione di Fossone si è stretta in un grande abbraccio attorno a Luigi Venturini, che ha spento 90 candeline. A Fossone Luigi lo conoscono tutti. Per decenni è stato il volto, l ... lanazione.it