Nel 2026 arriverà al cinema un nuovo film basato sul celebre fumetto degli anni ’90, Batman: Knightfall. La produzione è realizzata dalla Warner Bros. Animation e sarà mostrata al prossimo Festival di Annecy. La pellicola si ispira alla serie di fumetti che ha segnato un’epoca, portando sul grande schermo una storia molto nota tra gli appassionati. La presentazione al festival rappresenta uno degli eventi più attesi nel settore dell’animazione.

Sì, è in arrivo un nuovo film sull'uomo pipistrello della Warner Bros. Animation e verrà presentato al prossimo Festival di Annecy. Si intitola Batman: Knightfall ed è un ambizioso adattamento in quattro parti dell'omonimo fumetto uscito tra il 1993 e il 1994, considerato uno degli archi più iconici del supereroe. Cosa raccontano i fumetti che ispirano la nuova saga. Knightfall non è una storia breve, tutt'altro. Ideata dal leggendario Dennis O'Neill, che ha avuto a disposizione alcuni degli sceneggiatori (Chuck Dixon, Alan Grant, Doug Moench) e dei disegnatori (Jim Aparo, Graham Nolan, Eduardo Barreto) più rappresentativi della DC nei primi... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Batman: Knightfall porta al cinema, nel 2026, il fumetto più anni '90 degli anni '90

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