Invasione di magliette gialle oltre 300 studenti al Diego Fabbri per i 90 anni di Avis | festa finale del progetto dedicato alle scuole

Oltre 300 studenti si sono riuniti al teatro Diego Fabbri per celebrare i 90 anni di Avis, partecipando a una festa finale del progetto scolastico. Durante l’evento, i ragazzi hanno preso parte a diverse attività e hanno condiviso il loro messaggio sul valore del dono. La manifestazione ha visto anche l’invasione di magliette gialle, simbolo dell’associazione, creando un’atmosfera vivace e colorata.

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