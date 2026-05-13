Invasione di magliette gialle oltre 300 studenti al Diego Fabbri per i 90 anni di Avis | festa finale del progetto dedicato alle scuole
Oltre 300 studenti si sono riuniti al teatro Diego Fabbri per celebrare i 90 anni di Avis, partecipando a una festa finale del progetto scolastico. Durante l’evento, i ragazzi hanno preso parte a diverse attività e hanno condiviso il loro messaggio sul valore del dono. La manifestazione ha visto anche l’invasione di magliette gialle, simbolo dell’associazione, creando un’atmosfera vivace e colorata.
Oltre trecento studenti sul palco del teatro Diego Fabbri per raccontare, a modo loro, il valore del dono. Si è chiusa così la giornata finale del progetto ‘Avis Scuola’, promossa da Avis Comunale Forlì, che quest’anno ha celebrato il traguardo dei novant’anni con il tema ‘Avis Forlì, 90 anni di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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