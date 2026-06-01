Fossacesia Marina avviato il percorso per la ricostruzione dei locali demoliti dopo l' esplosione del bancomat ma lo sportello non sarà riattivato

Dopo la rapina del 3 novembre con esplosione, sono stati avviati i lavori per ricostruire i locali demoliti accanto alla spiaggia. Tuttavia, lo sportello bancomat non sarà riattivato. Le operazioni di ricostruzione sono in corso, ma nessuna data è stata comunicata per il ripristino del servizio. La demolizione dei locali è stata immediata dopo l’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento dei lavori.

Non è stato perso neppure un giorno dopo la rapina al bancomat che, con una violenta esplosione, lo scorso 3 novembre, ha distrutto i locali situati accanto alla "Spiaggia per Tutti" di Fossacesia Marina. Lo sottolinea il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che insieme agli uffici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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