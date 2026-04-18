Colpo grosso al bancomat | sportello distrutto da una forte esplosione e banda in fuga con il bottino

Nella notte, i residenti di Fornace Zarattini, frazione vicino a Ravenna, hanno sentito un forte boato che ha svegliato l’intera zona. Poco dopo, è stato scoperto che un bancomat era stato distrutto da un’esplosione e che una banda si era data alla fuga con il denaro contenuto nello sportello. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per raccogliere elementi e avviare le indagini.

Un forte boato ha svegliato nella notte i residenti di Fornace Zarattini, frazione alle porte di Ravenna. Attorno alle 4, una banda di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat della filiale Bper situata in via Faentina. L'esplosione, estremamente violenta, ha causato ingenti danni non.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Assalto con esplosivo al bancomat: banda in fuga con il bottinoI malviventi, entrati in azione con modalità rapide e ben organizzate, hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico riuscendo poi a portare... Esplosione a Valmontone: banda fa saltare il bancomat e scappa con il bottinoEsplosione nella notte a Valmontone dove una banda ha fatto saltare il bancomat della Banca popolare del Lazio e poi è scappata con il bottino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Esplosione al bancomat di Fornace Zarattini; Assalto al Postamat prima dell'alba: incastrato dalle telecamere mentre forza la cassa continua; Ancora un tentato assalto al Postamat: la polizia mette in fuga i ladri a Castel del Piano e sequestra le auto; Assalto ai bancomat in Puglia, nuovo colpo nella notte a Porto Cesareo: ladri in fuga. Bottino da 20mila euro. Colpo grosso della banca del buco a Napoli: dipendenti e clienti in ostaggio e cassette svaligiate, è caccia ai banditi in fugaColpo grosso della banca del buco a Napoli: dipendenti e clienti in ostaggio e cassette svaligiate, è caccia ai banditi in fuga ... unita.it Colpo in banca al Vomero, aperte circa 300 cassette di sicurezzaUna fuga degna di un film all’americana, tra cunicoli sotterranei, fognature e tunnel della metropolitana: è su queste possibili ... internapoli.it ADL vuole il colpo grosso da una big italiana: il prezzo è altissimo! I dettagli nel link del primo commento facebook