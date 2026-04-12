Oggi, 12 aprile 2026, si svolge in tutta Italia il primo Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica, una competizione che coinvolge appassionati e professionisti della disciplina. Gli atleti si preparano a una giornata di sfide sui poligoni di varie regioni, dando il via a una serie di eventi nazionali dedicati a questa disciplina. La manifestazione rappresenta un momento importante per il mondo della fossa olimpica nel nostro paese.

Gli specialisti della disciplina si preparano a una domenica decisiva, oggi 12 aprile 2026, con il primo Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica che anima i poligoni di tutta Italia. La competizione, riservata agli agonisti appartenenti alle categorie 1ª, 2ª e 3ª, rappresenta un passaggio fondamentale punta ai Campionati Italiani FITAV, offrendo la possibilità di accumulare punti cruciali per il ranking nazionale. Il mosaico delle sedi: un appuntamento diffuso su tutto il territorio. La sfida sportiva non si concentra in un unico luogo, ma si frammenta in una rete capillare di strutture che coprono ogni angolo della penisola. In Abruzzo, gli atleti si sfideranno al Tav Acquaviva (TE), mentre in Basilicata l’appuntamento è fissato presso il Tav Pisticci (MT).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fossa Olimpica: sfida nazionale nei poligoni di tutta Italia

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