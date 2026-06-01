Forza posto di blocco e tenta di investire un agente | denunciato 37enne auto sequestrata

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dopo aver forzato un posto di blocco della Polizia Municipale a Capaccio Paestum. Durante il tentativo di fuga, ha rischiato di investire un agente. L’auto è stata sequestrata.

Ha forzato un posto di blocco della Polizia Municipale a Capaccio Paestum nel tentativo di sottrarsi a un controllo, rischiando di investire un agente. Protagonista dell’episodio un 37enne residente a Caivano, denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e fuga stradale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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