Forza posto di blocco e tenta di investire un agente | denunciato 37enne auto sequestrata

Da salernotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 37 anni è stato denunciato dopo aver forzato un posto di blocco della Polizia Municipale a Capaccio Paestum. Durante il tentativo di fuga, ha rischiato di investire un agente. L’auto è stata sequestrata.

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Ha forzato un posto di blocco della Polizia Municipale a Capaccio Paestum nel tentativo di sottrarsi a un controllo, rischiando di investire un agente. Protagonista dell’episodio un 37enne residente a Caivano, denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e fuga stradale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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