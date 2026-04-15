Forza il posto di blocco in scooter e travolge un poliziotto | ferito un agente

Un conducente di scooter ha ignorato un posto di blocco, tentando di passare oltre. Durante il tentativo, l’uomo ha travolto un agente di polizia, ferendolo. A seguito dell’incidente, sono state arrestate le persone coinvolte e sono state avviate le procedure legali previste. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

L’alt ignorato e il tentativo di forzare il posto di blocco. Poi il poliziotto che resta ferito (travolto dal motorino) e, infine, le manette per il conducente dello scooter. Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni in via Baroni a Milano nella serata di martedì 14 aprile.🔗 Leggi su Milanotoday.it ''DEVO FARTI IL FERMO AMMINISTRATIVO'' || POLIZIA LOCALE VS YZ 250 Notizie correlate Leggi anche: Forza il posto di blocco a bordo dello scooter rubato: 17enne denunciato Roma, forzano posto di blocco e scappano nel campo rom: ferito un agenteHanno forzato il posto di blocco e sono scappati dentro al campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perugia, forza il posto di blocco e scatta l'inseguimento: 21enne arrestato; Non si ferma all’Alt dei carabinieri e forza il posto di blocco. Arrestato dopo un inseguimento; Forza il posto di blocco e scappa col complice, svolta per 21enne; Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di Barelli. Forza il posto di blocco in scooter e travolge un poliziotto: ferito un agenteÈ successo in via Baroni a Milano, un ragazzo di 24 anni ha ignorato l'alt della polizia, travolgendo un agente con lo scooter per tentare la fuga ... milanotoday.it Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di Paolo BarelliDopo l’elezione per acclamazione nella riunione del gruppo a Montecitorio, ha ringraziato Silvio Berlusconi e il deputato azzurro uscente per cui si attende ... repubblica.it Forza Italia non ha combattuto e Tajani si è indebolito da solo: il progetto di Marina Berlusconi per il nuovo capogruppo Leggi qui - https://www.ilriformista.it/forza-italia-non-ha-combattuto-e-tajani-si-e-indebolito-da-solo-il-progetto-di-marina-berlusconi-per-il-n - facebook.com facebook Fascina: “Barelli Sto coi Berlusconi. E in Forza Italia Pascale non conta”. @salvini_giacomo x.com