Forza Italia Marco Ventura è il nuovo capo ufficio stampa del partito

Marco Ventura è stato nominato nuovo capo ufficio stampa di Forza Italia. In passato ha ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa esteri del presidente del Consiglio. È giornalista, autore di programmi televisivi e docente universitario.

Ancora aria di novità inForza Italia. Dopo aver cambiato i due capigruppo di Camera e Senato, il partito fondato da Silvio Berlusconi annuncia il nuovocapo ufficio stampa e responsabile rapporti con i media. Si tratta diMarco Ventura, descritto dal segretarioAntonio Tajanicome “un professionista con una lunga carriera nel giornalismo, nella televisione e nella comunicazione istituzionale, checonosce profondamente il mondo dell’informazionee la storia politica del nostro movimento“. Il vicepremier ha inoltre ricordato che Venturaha lavorato con Berlusconi a Palazzo Chigiin anni decisivi per la politica italiana e internazionale e che le sue competenze e capacità di costruire linguaggi efficaci saranno “preziose perrafforzare ulteriormente la comunicazione di Forza Italia“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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