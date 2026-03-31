In pensione dopo 27 anni di servizio in Asl il capo ufficio stampa Daniela Gianelli

Dopo 27 anni di servizio, Daniela Gianelli si è ritirata dal suo incarico di direttrice del settore coordinamento uffici stampa e rapporti con i media di un’azienda sanitaria. La sua carriera si è svolta interamente all’interno di questa struttura, dove ha ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa fino alla conclusione del rapporto lavorativo.

Va in pensione, dopo 27 anni in Asl, Daniela Gianelli, direttrice della struttura Coordinamento uffici stampa e rapporti con i media dell'Azienda Usl Toscana nord ovest. Oggi, 31 marzo, è stato il suo ultimo giorno di lavoro. Ha iniziato a lavorare all'emittente televisiva Canale 50 nel 1989, poi è stata impegnata in vari uffici stampa, in particolare nel territorio pisano. Dopo alcuni anni trascorsi come responsabile dell'Ufficio stampa al Comune di San Giuliano Terme, nel 1999 ha cominciato la sua collaborazione con l'allora Asl 5 di Pisa e dal 2016, con la creazione della grande Asl, nell'ambito dell'Azienda Usl Toscana nord ovest (27 anni complessivi in ambito sanitario). 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - In pensione dopo 27 anni di servizio in Asl il capo ufficio stampa Daniela Gianelli Articoli correlati Polizia Terni, dopo oltre trent’anni di servizio il Commissario Capo Filippo Girella va in pensione: "Ringraziamento per la professionalità e umanità"Dopo più di trent’anni trascorsi al servizio dello Stato, il Commissario Capo della Polizia di Stato Filippo Girella conclude la sua lunga e intensa... Festa al Comune, il ragioniere Enzo Battaglia: va in pensione dopo 43 anni di servizioMonreale – Cerimonia di saluto per il pensionamento di Enzo Battaglia, che conclude il suo percorso lavorativo dopo ben 43 anni di professione.