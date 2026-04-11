Gravi danni durante gli scavi gli alberi saranno abbattuti per riaprire la strada

Il Comune ha comunicato che l’ultimo tratto di via Carso verrà riaperto al traffico, tuttavia sarà necessario abbattere due alberi di grosso calibro, i bagolari, gravemente danneggiati durante gli scavi per la costruzione di una nuova cabina elettrica nel parco delle Mura. La decisione è stata presa in conseguenza dei danni subiti dagli alberi, che non hanno più le condizioni di conservazione.

Il Comune ha annunciato che l’ultimo tratto di via Carso riaprirà al transito dopo che saranno abbattuti i due bagolari che sono stati gravemente danneggiati durante i lavori di scavo per la realizzazione di una nuova cabina elettrica nel parco delle Mura.“Dopo un lungo iter, segnato da incontri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Messina conta ancora i danni del ciclone: "Circa 250 gli alberi abbattuti"Proseguono gli interventi delle squadre di Messina Servizi per la messa in sicurezza dopo il passaggio del ciclone Ulrike. Argomenti più discussi: Farmaci. Ema mette sotto osservazione l’antiepilettico Ontozry: segnalati gravi danni epatici, nuove raccomandazioni per i clinici; L'Iran: Gravi danni dai raid all'istituto Pasteur a Teheran; Gravi danni e allarme per l’economia locale dopo il maltempo, per Tiberio urgono interventi immediati; Gravi danni per il maltempo, Confcommercio: Servono interventi urgenti. Coldiretti, gravi danni diffusi alle aziende agricole in CalabriaIl maltempo che sta colpendo la Calabria ha provocato gravi ripercussioni sul comparto agricolo regionale con danni alle colture e alle strutture aziendali in diverse aree del territorio, da Reggio ... ansa.it Allarme nella notte in viale Porto Torres: gravi danni a una concessionaria automobilistica - facebook.com facebook Dai pesci un nuovo virus che può causare gravi danni all’occhio umano: ecco come ci si infetta @fulviocerutti @LaStampa x.com