Rischio di forti temporali scatta l' allerta gialla anche in Brianza

Nella notte tra martedì 28 aprile e mercoledì 29 aprile, in Lombardia, è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali intensi. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali ha emesso un avviso di criticità che riguarda anche la Brianza, valido a partire dalla mezzanotte. La segnalazione segnala la possibilità di precipitazioni temporalesche di forte intensità nella zona.

Allerta gialla per il rischio di forti temporali anche in Brianza. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità valido a partire dalla mezzanotte di martedì 28 aprile. L'allerta, in codice giallo, interesserà anche i comuni della.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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