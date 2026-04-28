Sul territorio italiano si sono verificati temporali nel Nord, accompagnati da venti forti provenienti dai quadranti nordorientali. Le temperature hanno registrato un calo, portandosi verso le medie stagionali. Le correnti più fresche hanno interessato principalmente le regioni settentrionali, mentre le condizioni meteorologiche continuano a evolversi nel corso della giornata. Le previsioni indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche che interesserà diverse aree del paese.

Dopo una fase insolitamente mite per questo periodo dell'anno, nelle prossime ore è atteso un progressivo ma temporaneo aumento dell’instabilità. Il calo delle temperature, che finora si erano mantenute sopra le medie stagionali, interesserà in un primo momento il Nord, con rovesci e locali temporali soprattutto in prossimità dei rilievi. Un po' meno le regioni del Centro-Sud, dove invece si registrano ancora condizioni più stabili e calde, con punte termiche che raggiungono anche i 27°C, in particolare sulle regioni tirreniche centrali. Ecco le previsioni e il trend meteo per le prossime ore. La giornata di mercoledì 29 aprile sarà caratterizzata dall’ingresso di correnti più fresche in discesa dal Nord-Est europeo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo Italia: temporali al nord e venti forti. Calano le temperature

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