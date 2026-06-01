Forlimpopoli celebra la tradizione con il teatro dialettale | stagione estiva al via con la compagnia Cvi de Funtanò
Tre spettacoli di teatro dialettale romagnolo sono in programma all’Arena G. Verdi di Forlimpopoli durante la stagione estiva. La rassegna, dedicata alla cultura popolare e alla valorizzazione del patrimonio linguistico locale, aprirà le serate di luglio con la compagnia Cvi de Funtanò. L’evento fa parte dell’edizione 2026 della Stagione Dialettale Estiva, che mira a promuovere il teatro in vernacolo nella città.
Tre appuntamenti all’Arena G. Verdi tra comicità, cultura popolare e valorizzazione del patrimonio linguistico romagnolo Forlimpopoli si prepara ad accogliere l’edizione 2026 della Stagione Dialettale Estiva, una rassegna dedicata al teatro in vernacolo romagnolo che animerà le serate di luglio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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