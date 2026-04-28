Teatro dialettale successo a Francavilla al Mare per la rassegna della compagnia teatrale Marame'

Il premio Città di Francavilla al Mare si è concluso domenica 26 aprile, con commedia brillante fuori concorso "Lu lette tonne" della compagnia Marame'.Nel corso della cerimonia sono stati assegnati ringraziamenti e riconoscimenti e premiati il migliore attore, la migliore attrice, il miglior.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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"L’eredità", al Teatro President la commedia della Compagnia dialettale Egidio CarellaMa chi riesce a gestire la nuova situazione usando la ragione sa affrontare anche quello: e la saggezza prenderà il sopravvento.

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Teatro dialettale: i vincitori del 21° festival nazionale Città di Lanciano-Maschera d’oroPer celebrare l'evento l'associazione culturale Amici della Ribalta ha portato in scena Torna-Tapù, omaggio al poeta guardiese Modesto Della Porta. Ecco tutti i premiati nella serata conclusiva al ... chietitoday.it

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