Teatro dialettale in piazza San Giustino con la compagnia Li nipute di Tatone e la commedia Ti paghe dumane
Sabato 30 maggio alle 21, in piazza San Giustino, si terrà uno spettacolo teatrale con la compagnia “Li nipute di Tatone” che porterà in scena la commedia “Ti paghe dumane”. L’evento si svolge nel centro della città e vedrà la rappresentazione di un testo dialettale. La serata prevede un momento di intrattenimento nel contesto di un teatro all’aperto, con la partecipazione di un gruppo locale specializzato in teatro dialettale.
Sabato 30 maggio, alle ore 21, in piazza San Giustino, la compagnia teatrale “Li nipute di Tatone” propone una serata di risate e tradizione nel cuore pulsante di Chieti. In scena la commedia dialettale “Ti paghe dumane”. Ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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