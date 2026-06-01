Va in onda oggi, lunedì 1 giugno 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo essere riuscito a riconquistare la sua posizione a capo dell'azienda Halit ha nominato Ender come suo braccio destro dopo che lei gli aveva manifestato il suo sostegno contro Sahika. Halit ha scelto Kerim come manager al posto della sorella di Kaya, intanto sta continuando a provare a riconciliarsi con Yildiz. Vorrebbe che si risposassero ma lei continua ad essere sempre più attratta da Kerim. Spoiler Forbidden fruit 1 giugno 2026: Ender inizia ad avere dei... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 1 giugno 2026: Halit fa un regalo a Yildiz, vuole farle la proposta ma…

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FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: Halit porta Yldz nella nuova villa e le fa LA proposta

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