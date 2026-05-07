Oggi, giovedì 7 maggio 2026, è in programma un nuovo episodio della serie Forbidden fruit, trasmesso su Canale 5 alle 14.15. Tra i personaggi principali, Zerrin provoca sospetti in Yildiz, che decide di seguire Halit. La puntata si inserisce nella programmazione quotidiana e molti spettatori attendono di scoprire quali sviluppi si verificano nelle vicende dei protagonisti.

Va in onda oggi, giovedì 7 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit ha di nuovo perso la pazienza con Yildiz e l'ha duramente attaccata davanti a tutti. È chiaro che il suo obiettivo era quello di trovare una scusa per allontanarsi dalla villa senza dover dare spiegazioni alla sua famiglia, Argun infatti ha raggiunto Leyla per convincerla a non lasciarlo. Ender ha scoperto che c'è davvero una relazione clandestina tra Leyla e Halit, deciderà però di non dire nulla a Yildiz per il momento. Intanto Yigit ha ben accolto la proposta dei suoi genitori, confermerà infatti a Kaya e alla madre di voler andare a studiare in Svizzera.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 7 maggio 2026: Zerrin fa insospettire Yildiz, lei segue Halit

Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Mustafa Spara Ad Halit!

Notizie correlate

Forbidden fruit, spoiler 6 maggio 2026: Yigit felice di andare via, Halit si arrabbia con YildizVa in onda oggi, mercoledì 6 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden fruit, spoiler 29 aprile 2026: Yildiz fa una scenata di gelosia ad Halit, intanto Sahika…Va in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Forbidden Fruit, le anticipazioni delle puntate della settimana; Forbidden fruit, anticipazioni dal 2 all’8 maggio 2026: Halit firma l’accordo per il divorzio d...; Anticipazioni turche Forbidden Fruit, nuove puntate| Leyla è incinta? Cosa c'è dietro la presunta; Forbidden Fruit spoiler terza stagione: Halit impedisce a Sahika di prendere la sua villa.

Forbidden fruit, spoiler 7 maggio 2026: Zerrin fa insospettire Yildiz, lei segue HalitVa in onda oggi, giovedì 7 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit ha di nuovo perso ... ilsipontino.net

Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 7 maggioScopri le anticipazioni delle puntate di oggi, giovedì 7 maggio 2026 di Forbidden Fruit e La Forza di una donna in onda su Canale 5 ... gazzetta.it

«Non sono pronta a sposarmi! » Yildiz cambia idea all’improvviso e lascia Nadir di stucco dopo aver accettato la sua proposta davanti a tutti. È solo uno dei colpi di scena nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 10 al 16 maggio 2026. - facebook.com facebook