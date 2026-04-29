Forbidden fruit spoiler 29 aprile 2026 | Yildiz fa una scenata di gelosia ad Halit intanto Sahika…

Oggi, mercoledì 29 aprile 2026, su Canale 5 viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit alle 14.15. In questa puntata, Yildiz si mostra molto gelosa e fa una scenata ad Halit. Nel frattempo, Sahika si trova coinvolta in una situazione complicata. I telespettatori sono in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi e le reazioni dei personaggi.

Va in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz si ingelosirà molto quando Halit la informerà di un'improvvisa partenza. Argun le dirà di dover partire per lavoro ma la moglie farà una scenata che metterà in risalto le difficoltà del loro rapporto. La gelosia della Yilmaz però non sarà infondata, Halit infatti le sta davvero nascondendo qualcosa. I timori di Yildiz si sono avverati anche se lei ancora non ne è a conoscenza, Leyla infatti è diventata l'amante di Halit. Ogni giorno emergono nuovi segreti, intanto Sahika cercherà ancora di aiutare Yigit.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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