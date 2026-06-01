Forbidden fruit cambia tutto a giugno | la decisione di Mediaset

A partire da giugno, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione di Forbidden Fruit. La nuova stagione, iniziata da pochi giorni, porta con sé cambiamenti significativi per gli spettatori di Canale 5. La decisione riguarda la collocazione e la modalità di trasmissione del programma, che si riflette sulla fruizione e sull’offerta televisiva complessiva del canale.

La nuova stagione di Forbidden Fruit è partita da pochi giorni, ma per i telespettatori di Canale 5 è già tempo di fare i conti con importanti cambiamenti. Mentre le vicende dei protagonisti si fanno sempre più intricate, il mese di giugno porta con sé una doppia sorpresa che rischia di modificare le abitudini di chi segue quotidianamente la popolare soap turca. Dopo il debutto della quarta stagione, caratterizzata dal clamoroso ritorno di Halit al centro delle dinamiche familiari e sentimentali, il pubblico si è ritrovato immerso in una trama ricca di colpi di scena. Tuttavia, oltre alle novità narrative, arrivano anche variazioni significative nel palinsesto che meritano particolare attenzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Forbidden Fruit, cambia tutto: la novità di canale 5 spiazza il pubblico

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