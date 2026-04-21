Forbidden fruit si ferma | la decisione di Mediaset

Mediaset ha annunciato la sospensione di Forbidden Fruit, portando a un cambiamento nel palinsesto di Canale 5. La decisione riguarda la cancellazione della soap turca, che nei giorni scorsi aveva riscosso un buon riscontro tra il pubblico. La programmazione pomeridiana del canale subirà quindi variazioni, con le modalità di sostituzione ancora da definire. La notizia ha suscitato attenzione tra gli spettatori abituali della serie.

Il pomeriggio di Canale 5 si prepara a cambiare volto ancora una volta e, per gli appassionati delle soap turche, c’è una giornata che si preannuncia diversa dal solito. Nelle ultime settimane Forbidden Fruit ha continuato ad andare in onda con regolarità nel daytime, dal lunedì al venerdì intorno alle 14.10, mentre La forza di una donna ha mantenuto la sua collocazione nel pomeriggio, ormai presentata dalle guide tv e dai siti specializzati come una dizi entrata nella sua fase conclusiva. Proprio per questo, ogni variazione di palinsesto inizia a pesare di più sul pubblico abituale di Canale 5. A cambiare, stavolta, sarebbe soprattutto la prima parte della fascia daytime di venerdì.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Forbidden Fruit: la scena censurata che Mediaset non vuole mostrare

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