Forbidden fruit cancellato la decisione a sorpresa di Mediaset

Mediaset ha deciso di eliminare la programmazione di Forbidden Fruit, la popolare serie turca trasmessa nel pomeriggio su Canale 5. La decisione è stata comunicata senza preavviso e riguarda le prossime puntate, interrompendo la messa in onda della serie che fino a ora aveva registrato un buon riscontro tra gli spettatori. La scelta ha suscitato sorpresa tra il pubblico che seguiva regolarmente la serie.

Forbidden Fruit continua a essere una delle dizi turche più seguite del pomeriggio di Canale 5, capace di conquistare giorno dopo giorno una fetta importante di pubblico. Le vicende di Yildiz ed Ender hanno ormai trovato uno spazio stabile nelle abitudini dei telespettatori italiani, attirando davanti alla tv circa 2 milioni di spettatori. Il successo, però, non mette la serie al riparo dai continui movimenti di palinsesto. Mediaset, infatti, continua a gestire con attenzione la programmazione della soap turca, alternando conferme e cambi di rotta in base alle esigenze della rete e agli appuntamenti di punta del momento. Forbidden fruit, arriva Mert: chi è e cosa nasconde la new entry Forbidden fruiti “cancellato”: sorpresa da Mediaset.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: ENDER MINACCIA LEYLA IN PRIVATO – MA ENDER NON SA CHE... Notizie correlate Forbidden fruit cancellato su Canale 5: la decisione a sorpresa di MediasetForbidden fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Forbidden fruit si ferma: la decisione di MediasetIl pomeriggio di Canale 5 si prepara a cambiare volto ancora una volta e, per gli appassionati delle soap turche, c’è una giornata che si preannuncia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La promessa anticipazioni: puntate di oggi 15 aprile 2026; Forbidden fruit cancellato su Canale 5: la decisione a sorpresa di Mediaset; Forbidden fruit cancellato su Canale 5 | la decisione a sorpresa di Mediaset; Stasera in tv, la programmazione di venerdì 24 aprile. Forbidden fruit cancellato su Canale 5: la decisione a sorpresa di MediasetForbidden fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Yildiz e Ender collezionano 2 ... ilsipontino.net Come Finisce Forbidden Fruit 3, anticipazioni ultima puntata | La vendetta di Halit su ?ahikaLe anticipazioni del finale di stagione di Forbidden Fruit 3: gli spoiler sulla vendetta di Halit su ?ahika e il futuro di Ender e Yildiz. ilsussidiario.net La puntata lunga di Forbidden Fruit torna stasera su Canale 5. Yigit mette Kaya al corrente della vita sregolata di Sahika. Kaya la raggiunge in albergo e decide di riportarla a casa per tenerla sotto controllo… #forbiddenfruit #canale5 #dizi #serietu - facebook.com facebook