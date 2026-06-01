Da domenica 8 a venerdì 13 giugno, Forbidden Fruit 4 torna su Canale 5 con nuovi sviluppi. Yildiz si trova a dover affrontare sentimenti contrastanti mentre si scontra con ostacoli inaspettati. La trama si concentra sulle tensioni emotive e le difficoltà che la protagonista deve superare, creando un clima di suspense e attesa tra il pubblico. La serie prosegue, portando avanti le vicende dei personaggi in un clima di costante incertezza.

La nuova settimana di Forbidden Fruit 4 si prepara a scuotere ancora una volta gli equilibri di Canale 5. Dal 8 al 13 giugno 2026, la soap turca più seguita del pomeriggio italiano torna con una serie di episodi che promettono tensioni, sorprese e sentimenti in continuo movimento. Le vicende di Yildiz, Kerim, Sahika, Ender e delle famiglie Argun e Yilmaz si intrecciano in un crescendo di emozioni che non lascia spazio alla noia. Il rapporto tra Yildiz e Kerim sembra avviarsi verso una svolta, mentre le famiglie di Lila e Yigit si preparano a un momento importante che, però, rischia di trasformarsi in un piccolo dramma. Nel frattempo, Sahika continua a muoversi nell’ombra, pronta a colpire chiunque ostacoli i suoi piani, mentre Ender non perde occasione per difendere i propri interessi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit 4, anticipazioni dall’8 al 13 giugno 2026: Yildiz divisa tra sentimenti e nuovi ostacoli

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Forbidden fruit Anticipazioni dal 30 al 3 Maggio, Yidiz scopre il tradimento, Ender e Kaya in luna d

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