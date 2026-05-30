© US Mediaset Dopo aver riacquisito la sua ricchezza, Halit Argun si pone un nuovo obiettivo. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, l’imprenditore fa di tutto per riconquistare Yildiz Yilmaz, che vuole risposare. Proprio per questo, Halit si allea con la suocera Asuman e comincia ad essere un padre impeccabile per il piccolo Halitcan. Un piano che potrebbe non andare come l’Argun spera, dato che Yildiz è ormai innamorata di Kerim?ncesu, il CEO della holding. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 15.30, il lunedì e da mercoledì a venerdì alle 14.10 e, per finire, il sabato alle 15.15. La dizi non andrà più in onda in prima serata e salterà l’appuntamento di martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 31 maggio al 6 giugno 2026: Halit fa di tutto per riconquistare Yildiz

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Forbidden fruit Anticipazioni dal 22 al 25 Maggio;Halit riceve la notizia più bella della sua vita :

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