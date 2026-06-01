Fonseca batte Ruud ma che caos sul punto chiave | urlo dagli spalti la tecnologia smentisce l'arbitra
Durante il match tra Fonseca e Ruud al Roland Garros, il giudice di sedia ha assegnato un punto che, tramite replay televisivo, è risultato erroneo. Il video ha mostrato che la palla era uscita, contraddicendo la decisione dell’arbitro nel tie-break decisivo. Nonostante l’errore, Ruud ha accettato la decisione con calma e ha concluso il game. La partita si è conclusa con la vittoria di Fonseca, ma il caso ha sollevato discussioni sulla precisione delle decisioni arbitrali e sull’uso della tecnologia nel torneo.
Fonseca batte Ruud al Roland Garros ma scoppia il caso tecnologia al Roland Garros. Il replay in TV smentisce il giudice di sedia nel tie-break decisivo, ma il norvegese incassa con classe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Joao Fonsecas win vs Djokovic changes EVERYTHING
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