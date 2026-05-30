Durante la finale playoff del campionato di pallamano in Serbia, la partita tra Partizan Belgrado e Vojvodina Novi Sad è stata sospesa al 15’ dopo il lancio di un petardo dagli spalti. L’evento ha causato caos sul campo, interrompendo temporaneamente l’incontro. La partita dovrà essere rigiocata. Nessun dettaglio è stato fornito sulle conseguenze o sulle misure prese in risposta all’incidente.

In Serbia, durante la finale playoff del campionato nazionale di pallamano tra Partizan Belgrado e Vojvodina Novi Sad, la gara è stata sospesa al 15’ dopo il lancio di un petardo proveniente dal settore ospiti. La Vojvodina ha rifiutato di proseguire e la federazione serba, che inizialmente aveva assegnato il 20-0 a tavolino al Partizan, ha poi annullato la decisione disponendo la ripetizione del match a porte chiuse. (X@ultrasclips). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Follia! Petardo dagli spalti e caos in campo: partita da rigiocare

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